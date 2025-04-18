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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyaret için gittiği Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki Filistinlilerin durumu ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından karşılandı.

Şara ile Abbas'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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