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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının zorla yerinden edilmeyi kabul etmeyeceğini, haklarından vazgeçmeyeceğini belirterek, dünyanın Filistinlilerin çektiği acılara alışmaması ve haklarının sürekli ihlal edilmesine müsamaha gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 29 Kasım Dünya Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Başkan Abbas'ın mesajını okudu.

Abbas mesajında, "Gazze Şeridi'ndeki halkımız halen soykırım ve yıkımların yol açtığı felaket sonuçları ve barınma imkanından, temel hizmetlerden, yaşamın gerektirdiği koşullardan yoksun kalmaları nedeniyle büyük acılar çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin halkının kendi topraklarında kalacağını, yerinden edilmeyi veya haklarından vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini belirten Abbas, "Dünyanın bu acılara alışmasına veya halkımızın haklarının sürekli ihlal edilmesini kanıksamasına müsamaha gösterilmemeli." ifadesini kullandı.

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılar, yerleşim faaliyetleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörü, topraklara el konulması ve zorla yerinden etme politikalarının yanı sıra ülkenin kurumlarını ve ekonomisini zayıflatma girişimlerinin sürdüğünü" ifade eden Abbas, "Bir başka Nekbe yaşanmayacak." vurgusu yaptı.

Abbas, tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelleme olmaksızın ulaştırılması, sınır kapılarının açılması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Filistinlilerin yerinden edilmemesi temelinde iyileşme ile yeniden imar sürecinin başlatılması için uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

Gazze'yi "Filistin'in ayrılmaz bir parçası" olarak nitelendiren Abbas, Gazze'deki trajedinin sona erdirilmesi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini aktararak, "Yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tecrit edilmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli terörü, baskınlar ve kontrol noktaları, topraklarımızın birliğini ve devletimizin kurulma imkanını hedef alıyor." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA