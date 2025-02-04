AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Esad kaçar kaçmaz harekete geçmiş! Skandal uydu görüntüleriyle çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Sürgün edilen 15 Filistinli Türkiye'ye getirilecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine MİT tarafından Türkiye'ye getirilecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü insanlık ve hukuk dışı saldırılarında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti 100 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

15 FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı. İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak. Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu.

"FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLMA MİSYONU SÜRDÜRÜLECEK"

Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Güvenlik kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Sürgün edilen 15 Filistinli Türkiye'ye getirilecek
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
img

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
img

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınecdet:

kalanları da bekliyoruz. Trump niye başka ülke arıyor ki Türkiye gibi dünyanın en büyük toplama kampı var iken

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

suriyelilerin %kaçı döndü ? açıklama bekliyoruz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Vefa orada mısın Yobaz ve bağnazlar ülkeyi işgal etmeye devam ediyor. Kemal’in izleri siliniyor. Geçmiş olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.