Filistin, UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasını geri çekme talebinde bulunduğu iddiasını yalanladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin Güney Afrika'dan İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasını geri çekmesini istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Fetih Hareketi Merkez Komitesi eski üyesi Nasır el-Kudve'nin, Filistin yönetiminin Güney Afrika'dan davayı geri çekmesini istediği yönündeki ifadelerinin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Kudve'nin katıldığı sosyal medya programında Filistin diplomasisine yönelik "yanıltıcı ve çarpıtılmış iddialar" ortaya attığı ifade edilen açıklamada, bu tür söylemlerin Filistin halkını, topraklarını ve kutsal mekanlarını korumaya yönelik diplomatik çabalara zarar verdiği ifade edildi.

Ayrıca medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarında içerik üreten kişilere söz konusu iddiaları aktarırken doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmaları ve Filistin'in ulusal duruşunu zayıflatmayı amaçlayan söylemlere itibar etmemeleri çağrısı yapıldı.

Kudve, salı günü katıldığı bir podcast programında Filistin yönetiminin Güney Afrika'dan İsrail aleyhine UAD'de açtığı davayı geri çekmesini talep ettiğini öne sürmüştü.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediği gerekçesiyle UAD'de dava açmış, çok sayıda ülke daha sonra davaya müdahil olma başvurusunda bulunmuştu.