Filistin'den İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını "soykırım ve yerinden etmenin en çirkin şekillerinden biri" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin tam kapasiteyle hizmet veren tek hastanesi durumundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasına neden olan saldırısına tepki gösterildi.

Uluslararası toplumun sorumluluktan kaçması, soykırım karşısındaki eylemsizliği, tepkisizliği ve işbirliğinin bu saldırıların tekrarlanmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de hayatın tüm unsurlarını yok etmeye, bölgeyi insan yaşamına elverişsiz hale getirmeye ve Filistinlileri askeri güç kullanarak göç ettirmeye çalıştığı vurgulandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen son saldırı "soykırım ve yerinden etmenin en çirkin hallerinden biri" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 34 hastanenin hizmet dışı kaldığı, insanların ilaçsız bırakıldığı vurgulandı.

Sağlık merkezleri ve personelinin sistematik şekilde hedef alındığı, bunun da uluslararası hukukun açıkça aşağılanması anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması, soykırımın durdurulması, sınır kapılarının açılması ve insani yardımların girişinin sağlanması için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.