Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "Gazze konusunda harekete geçmek için davet beklenmemeli"

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de mutabık kalınan hususları uygulamaya geçirmek için kimsenin "davet beklememesi" gerektiğini söyledi.

Mansur, Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu da Dahil Olmak Üzere Ortadoğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Filistinli Büyükelçi, "Asıl soru şu: Harekete geçecek misiniz? Eğer ne yapılması gerektiğini biliyorsanız, beyanlarınızda dile getirdiğiniz ve üzerinde mutabık kaldığımız hususları hayata geçirmek için bir davete ihtiyacınız yoktur. Gazze konusunda harekete geçmek için davet beklenmemeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kurallara uyma niyetinde olmadığının bilincinde olduklarını söyleyen Mansur, " İsrail, Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlalleri ve Filistinlilere karşı işlenen cinsel şiddet eylemleri nedeniyle artık ilgili listeye alınmıştır; öldürülen çocuklar, BM personeli, insani yardım çalışanları, sağlık personeli ve gazeteciler sayıları bakımından korkunç ve emsalsiz bir sicile sahiptir." dedi.

Mansur, Tel Aviv hükümetini mantığa davet etmenin bir işe yaramayacağını ifade ederek, "Söylediklerinizi ve duruşunuzu not ediyor, ancak uluslararası hukuku ihlal etmeye ve Filistinlilerin hayatını şu an yaşadığımız cehenneme çevirmeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze'de 250'den fazlası çocuk ve 120'si kadın olmak üzere 1000'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bilgilerini paylaşan Mansur, İsrail'in attığı her adımın, "Gazze'yi yaşanmaz kılmaya yönelik" olduğuna dikkati çekti.

Mansur, "Refah Sınır Kapısı'nın hemen ötesinde hayat kurtarıcı yardımlar, ilaçlar var. Bunlar neredeyse elin uzanabileceği kadar yakın ama bir o kadar da ulaşılamaz durumda. Eğer bu, bilinçli olarak kurgulanmış bir acı değilse, nedir?" diye sordu.

Filistin Büyükelçisi, "ABD, BM, üçüncü devletler ve üçüncü taraflar, hayati önem taşıyan yardımların, bu yardıma çaresizce ihtiyaç duyanlara ulaştırılması konusunda İsrail ile sürekli bir pazarlık süreci içinde olmamalıdır." ifadelerini kullandı.