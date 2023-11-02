Filistin'de şehit olan gazeteciler için hatıra ormanı oluşturuldu

Üreğil Millet Bahçesi'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programına AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda basın mensubu ve vatandaşlar katıldı. Program Mamak Belediyesi Mehter Takımının sahne alması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

'İNANIYORUZ Kİ, BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ EN KISA ZAMANDA KURULACAKTIR'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, burada yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında şehit olan 38 gazetecimiz var. Şehit olan gazeteciler bilgiyi topluma ulaştırırken ölümü de göze almışlardır. Onların cesaretleri ve özverileri basın özgürlüğünün ne kadar kutsal bir değer olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu ağaç dikme töreni ile şehit gazetecilerin anısını yaşatmanın yanı sıra basın özgürlüğünü ve gazetecilerin güvenliğinin her zaman ön planda olması gerektiğini vurgulamak için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umuyoruz buraya dikeceğimiz ağaçlar, yeşerip büyüdükçe Filistin ve tüm dünyada barışın ve adaletin sağlanması için çabalamaya devam edecek kadar gazetecilere ilham kaynağı olacaktır. Şehit gazetecilerimiz anısına ağaç dikerken onların fedakarlıklarını ve hizmetlerini anıyoruz. İnanıyoruz ki, Başkenti Kudüs olan Filistin devleti en kısa zamanda kurulacaktır. Bu ağaçlar toprağa kök salarken aynı zamanda kurulacak olan Filistin Devleti'nin kurulması ile köklü bir şekilde ilelebet yaşamasını da temsil edecektir" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise, "Filistin'de hakkı savunmak için görevleri başında katledilen 38 gazeteci kardeşimiz adına fidan dikerek, bir Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Hatıra ormanımızın gelecek nesillerimiz için anlamlı bir miras olacağına inanıyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Mamak Belediyesi diğer belediyelere de örnek olacak bir karar almıştı. Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen kararla Mamak Belediyesi Gazze'yi kardeş belediye ilan etti. Bu kıymetli çalışmalar için Mamak Belediyesine ve Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür ediyor, görev başında şehit düşen gazetecilere ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da görevi başında şehit düşen meslektaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak sadece medya ile alakalı değil dünya gündemini, ülke gündemini sarsan olaylar konusunda da her zaman çizgilerini koruduklarını ifade etti. Filistin'deki zulmün, kanın ve gözyaşının bir an evvel durmasını istedi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimiz için dualar edildi. Hatıra Ormanı'nda ağaç dikimi gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve protokol üyeleri, ağaçlara can suyunu vererek bir kez daha Filistinli şehit gazetecileri rahmetle andı.