İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü

Filistin polisi, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sırasında Batı Şeria'ya düşen 39 şarapnel parçasının tespit edildiğini açıkladı. Olayda yaralanma ya da hasar oluşmadığı belirtildi.

Filistin polisi, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sırasında kopan 39 şarapnel parçasının işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düştüğünü bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, merkezi operasyon odasının Batı Şeria vilayetlerinde 39 şarapnel parçasının düştüğünü kayda geçirdiği, söz konusu parçaların ekiplerce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda yaralanma ya da hasar oluşmadığı kaydedildi.

İran'ın dün sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çalmıştı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırılarına Tahran, füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru

Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

İsrail çökmek üzere! Ordunun 1 numarası Netanyahu'yu açık açık uyardı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

Büyük iddiası boşa çıktı! Yenilgiyi tek bir nedene bağladı