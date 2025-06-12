Filistin'de İşgale Son Platformu'ndan Protesto Eylemi

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Filistin'deki İsrail işgaline ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla düzenlenen protesto eyleminde, Filistin'e insani yardım götüren 'Madleen' gemisine özgürlük, İsrail'e silah taşıyan 'Vela' gemisine ise ambargo talep edildi. Polis eyleme müdahale ederek bazı eylemcileri gözaltına aldı.

(ANKARA) – Filistin'deki İsrail işgaline ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla "Filistin'de İşgale Son Platformu" ve bazı sivil toplum örgütleri, Yüksel Caddesi'nde protesto eylemi düzenledi. Eyleme polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Filistin'deki İsrail işgaline ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen "Filistin'de İşgale Son Platformu" ve bazı sivil toplum örgütleri, protesto eylemi düzenledi. Eylemde, Filistin'e insani yardım taşıyan "Madleen" gemisine özgürlük çağrısı yapılırken, İsrail'e silah ve destek taşıdığı belirtilen "Vela" gemisine ise ambargo talep edildi.

Eyleme polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis ekipleri bazı eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sırasında eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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