Haberler

Filistin güvenlik güçlerinin Tubas'ta açtığı ateşte 1 çocuk öldü, 1 bebek yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlenen bir operasyonda, arama kararı olan bir kişiyi yakalamak için açılan ateş sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olaylar sonrası halk, güvenlik güçlerini protesto etti.

Filistin yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, hakkında arama kararı olan bir kişiyi yakalamak için düzenlediği operasyonda, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki çocuk öldü, 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Filistin basınına yansıyan haberlere göre, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri, hakkında arama kararı olan Samir Samara'nın aracına ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin ateş açtığı sırada Samara ile birlikte eşi ve üç çocuğu da araçtaydı ve olayda Samara bacağından vurulurken 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 yaşındaki kızı başından yaralandı.

Çocuğun cansız bedeni ve yaralı bebeğin getirildiği hastanenin çevresinde olaylar çıktı.

Filistinli siviller, Filistin yönetimini lastik yakarak ve bazı yolları kapatarak protesto etti.

Filistin güvenlik güçlerinin sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, "Güvenlik teşkilatı, görev sırasında meydana gelen kayıplar için derin üzüntüsünü dile getirirken, olayın yakından ve titizlikle soruşturulduğunu teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Receb, tüm ayrıntıların tespit edileceğini ve sorumlulukların ortaya çıkarılacağını, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarının paylaşılacağını aktardı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada operasyona tepki göstererek, Filistin güvenlik birimlerinin halkı korumak yerine sivilleri hedef alan uygulamalara yönelmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Hamas olaydan Filistin yönetimini sorumlu tutarken kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, iç gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak, Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları ve yerleşim faaliyetleri karşısında Filistinliler arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar