Filistin Davaları İnisiyatifinden "Palestine Action" grubu aktivistlerine destek

Filistin Davaları İnisiyatifi, Almanya'da Filistin'e destek eylemlerinde tutuklanan "Palestine Action" grubundan 5 aktivistin serbest bırakılmaları için Beyoğlu'nda basın açıklaması düzenledi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Filistin Davaları İnisiyatifi üyelerinden Murat Kurtuldu, küresel Filistin direnişinin bir parçası olduklarını haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Almanya ve İsrail'de kullanılmak üzere silah, mühimmat ve teknoloji üreten şirketlere karşı yaptıkları eylem sebebiyle 5 Filistin aktivistinin 4 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Kurtuldu, "Almanya'da, İngiltere'de ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde Filistin eylemleri inanılmaz bir şiddetle bastırılmaya çalışılıyor. Oradaki göstericiler bir insanın en temel mücadele alanı olan soykırımla mücadele ettikleri için gözaltına alınıyorlar, polis şiddetine uğruyorlar. Hukuksuzluklara maruz kalmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara karşı insani bir duruş ortaya koymanın gayriahlaki değerlendirildiğine dikkati çeken Kurtuldu, soykırımla mücadele etmek için insan olmanın yeterli olduğunu savunduklarını vurguladı.

Kurtuldu, "Palestine Action"a yönelik yasakların kaldırılması, tutukluların adil yargılanma ve serbest bırakılma haklarının sağlanması, ifade ve protesto özgürlüğünün korunması yönündeki taleplerin karşılanmasını istedi.