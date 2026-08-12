Filistin-İngiltere görüşmesinde Batı Şeria ihlalleri masada

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlalleri ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Miliband ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Filistin topraklarındaki son siyasi ve sahadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan Mustafa görüşmede, Filistin halkının Batı Şeria'da İsrail işgal ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin günlük saldırılarına maruz kaldığını belirterek, bu durumun tırmanan gerilime ve vatandaşların hayatına doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

İsrail'in her türlü yerleşim faaliyetinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm ile barış fırsatlarını baltaladığını vurgulayan Mustafa, bu ihlallere karşı uluslararası toplumun kararlı adımlar atması ve müdahalede bulunması gerektiğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının uygulanmasında kaydedilen ilerleme ele alınırken, her iki taraf da ikinci aşamanın uygulanmasının hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mustafa, İsrail'in yaptırımları ve vergi fonlarına el koyma politikası nedeniyle Filistin yönetiminin karşı karşıya kaldığı mali ve ekonomik krize de değinerek, vergi gelirleri krizinin hükümetin mali yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband da ülkesinin, Filistin Devleti'ne Gazze ve Batı Şeria'da karşılaştığı zorluklarla mücadelede verdiği desteği teyit ederek, İngiltere'nin iki devletli çözümü ve bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını destekleyen sabit tutumunu vurguladı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da tırmandırdığı hak ihlallerinde, resmi Filistin verilerine göre bugüne kadar 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA