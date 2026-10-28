Filipinler Savunma Bakanı Teodoro Cebu'da ASEAN toplantısında bölünme uyarısı yaptı

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Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nde (ASEAN) üye devletler arasındaki "farklılıkların birlik içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini" bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Teodoro, Filipinler'in ev sahipliğinde Cebu bölgesinde düzenlenen ASEAN Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarına hitap etti.

Birlik üyelerinin, "ASEAN merkeziliği" (ASEAN Centrality) ilkesine saygı duyması gerektiğini kaydeden Teodoro, ASEAN'ın kendi iç istikrarının ve kendi içindeki bütünlüğünün hayati önem taşıdığını belirtti.

Üye devletler arasındaki farklılıkların birlik içinde bölünmelere yol açmaması gerektiğini kaydeden Teodoro, Güney Çin Denizi dahil bölgesel anlaşmazlıkların "barışçıl ve hukuki yollarla" çözülmesi çağrısında bulundu.

"ASEAN, gücümüzün çeşitliliğimizden kaynaklandığı inancı üzerine kuruldu." diyen Teodoro, üye devletler arasındaki "farklılıkların birlik içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini" bildirdi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Malezya dahil 11 ülkeyi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Kaynak: AA