Haberler

Filipinler, Japonya hükümetince temin edilen 5 kıyı gözetleme radarını bünyesine katmaya hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Resmi Güvenlik Yardımı programı kapsamında sağlanan 5 kıyı gözetleme radarının entegrasyon sürecinin hazır olduğunu açıkladı. Radarlar, Filipin Donanması tarafından işletilecek.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) programı kapsamında temin edilen 5 kıyı gözetleme radarının mevcut askeri radar sistemine entegre edilmeye hazır olduğunu söyledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya ile yaptığı görüşmede radar konusunu ele aldı.

Teodoro, Japonya hükümetince finanse edilen OSA programı kapsamında geçen sene teslim edilen 5 kıyı gözetleme radarının mevcut radar bünyesine entegre edilmeye hazır olduklarını belirtti.

600 milyon yen (yaklaşık 3,9 milyon dolar) değerindeki söz konusu gözetleme radarları, Filipinler'e 11 Şubat'ta devredilmişti.

Filipin Donanması tarafından işletilecek sistem, radar üniteleri, gözetleme ve izleme ekipmanları, iletişim sistemleri ve kıyı izleme gibi diğer askeri destek bileşenlerini kapsıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!