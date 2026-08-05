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Filipinler'in Zamboanga kentinde dang humması salgını: 1.241 vaka, 12 ölüm

Filipinler'in Zamboanga kentinde dang humması salgını: 1.241 vaka, 12 ölüm
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Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde dang humması vakalarının artması üzerine salgın ilan edildi. Sağlık ofisi, sivrisinek yoğunluğunun güvenlik eşiğini 12 kata aştığını ve 39 mahallede vaka sayısının arttığını bildirdi. Yetkililer, halkı temizlik ve hijyen önlemlerine uymaya çağırdı. Aedes sivrisineklerinin bulaştırdığı hastalık, özellikle yağışlı mevsimde yaygınlaşıyor ve tedavi edilmezse can kaybına yol açabiliyor.

MANİLA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde 1.241 dang humması vakasının tespit edilmesi ve 12 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine salı günü salgın ilan edildi.

Zamboanga Sağlık Ofisi, sivrisinek yoğunluğunun güvenlik eşiğini 12 kata kadar aştığını ve bu durumun dang hummasının yayılması için elverişli koşullar oluşturduğunu bildirdi. Yetkililer, 39 mahallede vaka sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri, salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölge halkına temizlik ve hijyen çalışmalarını artırmaları, ayrıca dang hummasını önleme tedbirlerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Aedes türü sivrisinekler vasıtasıyla bulaşan viral bir hastalık olan dang humması, Filipinler'de özellikle haziran ayından ekim ayına kadar süren yağışlı mevsim boyunca yaygın olarak görülüyor. Dang kanamalı ateşe veya şok sendromuna yol açabilen hastalık, ağır vakalarda tedavi edilmediği takdirde can kaybına neden olabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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