Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Macacua 51 oyla başbakan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM), 7 yılı aşan geçici yönetimin ardından başbakanını seçti. Cotabato'da parlamento oturumunda Abdulraof Macacua 51 oyla başbakan seçilirken rakibi Murad Ebrahim 27 oy aldı; yetkililer bunu seçilmiş hükümete geçiş olarak niteledi.

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM), 7 yılı aşan geçici yönetimin ardından başbakanını seçti.

Konuya ilişkin resmi açıklamaya göre, Bangsamoro Parlamentosunun bölge başkenti Cotabato şehrinde düzenlenen 80 üyeli ilk Genel Kurul oturumunda Abdulraof "Sammy Gambar" Macacua 51 oy alırken, rakibi Murad Ebrahim 27 oy aldı. Bir parlamento üyesi çekimser oy kullanırken diğer bir üye oturuma katılmadı.

Oy çoğunluğunu kazanan Macacua, bölgenin başbakanı seçildi.

Bölgesel yetkililer, bu seçimin 7 yılı aşkın süren geçici yönetimden seçilmiş bir hükümete geçişi simgelediğini belirtti.

Parlamento ayrıca Amer Zaakaria "Mikee" Rakim'i, 51 oyla meclis başkanı seçti.

Oylamanın ardından her iki yetkili de yemin ederek görevlerine başladı.

14 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından 80 milletvekilinden 79'u bu sabah yemin etti. Macacua'nın liderliğindeki Bangsamoro Federalist Partisi ise seçimlerde 16 sandalye kazandı.

Yeni parlamento, 40 bölgesel parti temsilcisi, 32 bölge temsilcisi ve 8 sektörel temsilciden oluşuyor.

Kaynak: AA
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok