Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneydoğusunda bulunan Baculin bölgesinin açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Baculin'in 16 kilometre doğu açıkları olarak kaydedildi. Yer altındaki derinliği ise yaklaşık 35 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı yapılmadı.
BÖLGE, ATEŞ ÇEMBERİ OLARAK ADLANDIRILIYOR
Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.