Haberler

Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem Haber Videosunu İzle
Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in güneydoğusunda bulunan Baculin bölgesinin açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Baculin'in 16 kilometre doğu açıkları olarak kaydedildi. Yer altındaki derinliği ise yaklaşık 35 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı yapılmadı.

  • Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıklarındaydı.
  • Deprem yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşandı ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in güneydoğusunda yer alan Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

BÖLGE, ATEŞ ÇEMBERİ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti

Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti

Maduro operasyonu tıkır tıkır işliyor! Dünyaya verdiği müjdeye bakın
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı