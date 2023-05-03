Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Pentagon'da Austin ile ikili savunma ilişkilerini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliği ve ikili savunma ilişkilerini görüştü.

Austin, son zamanlarda Çin'e karşı ağır yığınaklar yaptığı Filipinler'in Devlet Başkanı Marcos'u ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırladı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "İkili, bu yıl Manila'da gerçekleştirdikleri toplantılarının ve ABD-Filipinler 2+2 Bakanlar Diyalog toplantılarının ardından, her iki ülkenin de paylaştığı serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi vizyonuna ve kurallara dayalı uluslararası düzene destek için genişletilmiş ikili savunma işbirliğinde dikkate değer ilerlemeyi takdir etti." ifadelerini kullandı.

Ryder, Austin ve Marcos'un Filipinler'e yönelik Güney Çin Denizi dahil herhangi bir saldırı olması durumunda ABD'nin ada ülkesini savunacağını öngören 1951 Orta Savunma Antlaşması kapsamındaki taahhütlerine bağlılıklarını teyit ettiğini belirtti.

Tuğgeneral Ryder, ikilinin Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki yasal haklarını desteklemek için ortak deniz faaliyetlerini arttırma konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

İleri Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD'nin Kuzey Luzon ve Palavan'daki 4 yeni üssü yenileyip asker konuşlandırmasının da gündeme geldiğini kaydeden Ryder, bu 4 üssün bir an önce operasyonel hale getirilmesine yönelik planlamalar ve ABD askerlerinin halihazırda konuşlu olduğu 5 Filipin üssünün iyileştirilmesinin de konuşulduğunu belirtti.

Sözcü Ryder, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Filipinler'in savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik taahhüdünü teyit ederek, Filipinler'in gelecek 5 ila 10 yılda ortak savunma modernizasyon yatırımlarını yönlendirecek bir Güvenlik Sektörü Yardımı Yol Haritası geliştirdiklerini belirtti. Austin, ABD'nin yakın vadeli planının, devam eden modernizasyon çabalarını desteklemek için Filipinler'e birkaç savunma platformu transfer etmek olduğunu vurguladı."

Filipinli lider Pentagon'da 21 pare top atışıyla karşılanmıştı.