Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Manila'daki 49. ASEAN Zirvesi'nde konuştu

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Manila'daki 49. ASEAN Zirvesi'nde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Filipinler Devlet Başkanı ve 2026 ASEAN Dönem Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr, 49. ASEAN Zirvesi ve ilgili zirvelerin açılış töreninde konuştu. Tören, 15 Kasım 2026'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlendi.
MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı ve 2026 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr, 49. ASEAN Zirvesi ve ilgili zirvelerin açılış töreninde konuştu, 15 Kasım 2026.
Açılış töreni, pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlendi. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua