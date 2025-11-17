Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Yolsuzluk İddialarına Yanıt Verdi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, kız kardeşi tarafından öne sürülen uyuşturucu kullandığı iddiası reddedilerek, bunun "yolsuzluk soruşturmalarından dikkati dağıtma girişimi olduğu" belirtildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, Devlet Başkanı'nın kız kardeşi Senatör Imee Marcos'un söz konusu iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Castro, Senatör Marcos'un kardeşine yönelik suçlamalarını "asılsız" olarak niteleyerek, bunun "devam eden yolsuzluk soruşturmalarından dikkati dağıtmak için umutsuz bir girişim olabileceği" ifadelerini kullandı.

Senatör Marcos, herhangi bir kanıt sunmadığı açıklamasında, Devlet Başkanı'nın "uyuşturucu kullandığı" ve bunun "yolsuzluk ve yanlış kararlara yol açtığı" iddiasında bulunmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

