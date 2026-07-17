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Filipinler, yapay zeka ile Filipinlileri "maymun" olarak betimleyen Çin basınını kınadı

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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin devlet gazetesi China Daily'nin Filipinlileri maymuna benzeten yapay zeka destekli videolar ve karikatürler yayımlamasını kınadı. Bakanlık, ırkçı ve aşağılayıcı bu yayınların kaldırılmasını talep etti.

Filipinler, Çin basınının, Filipinlileri "maymun" olarak tasvir eden yapay zeka destekli videolar ve karikatürler yayımlamasını kınadı.

PNA'nın haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığı, China Daily gazetesinin 2016 Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'na ilişkin Filipinlileri maymun olarak tasvir eden yapay zeka destekli videolar ve karikatürler yayımlamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yayımlar kınanarak "Çin devleti destekli bir yayın organı olarak China Daily'nin tutumu, meşru siyasi tartışma sınırlarını aşmaktadır ve Filipinlileri açıkça aşağılayan, insanlık dışı gösteren ve ırkçı tasvirlere başvuran bir yaklaşım sergilemektedir." ifadesi kullanıldı.

Filipinler'in söz konusu tahkim kararı ve ülkenin Güney Çin Denizi konusundaki duruşuna dair yanlış söylemleri sürekli reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak, oldukça aşağılayıcı, üzücü ve kabul edilemez olan 10 Temmuz tarihli videoda Filipinlilerin maymun olarak tasvir edilmesine ilişkin kesin bir sınır çiziyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hukuki ve siyasi anlaşmazlıkların bu tarz bir hareket için gerekçe olamayacağı vurgulanarak "Bu tarz görseller ve dezenformasyon sadece Filipinler ile Çin arasındaki güvensizliği artırmaya hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görsellerin bir an önce kaldırılması çağrısı yapılan açıklamada, Çin de "kamuoyunda saygınlığı, saygıyı ve gerçeği savunmaya" davet edildi. ???????

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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