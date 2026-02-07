Haberler

Filipinler'de etkili olan Penha tropikal fırtınasında 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de Penha tropikal fırtınası nedeniyle yaşanan şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. 455 binden fazla kişi etkilendi, 16 bin 528 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal basına konuşan Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, tropikal fırtına kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan 455 binden fazla kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verildi.

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı