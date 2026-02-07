Filipinler'de etkili olan Penha tropikal fırtınasında 12 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal basına konuşan Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, tropikal fırtına kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan 455 binden fazla kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verildi.

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.