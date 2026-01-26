Haberler

Filipinler'de Feribot Battı: 15 Kişi Öldü, 28 Kişi Kayıp

Filipinler'de Feribot Battı: 15 Kişi Öldü, 28 Kişi Kayıp
Güncelleme:
Filipinler'in Basilan eyaleti açıklarında, 350 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişiye ulaşılamıyor. Kurtarma işlemleri devam ediyor.

MANİLA, 26 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında en az 350 kişiyi taşıyan ada feribotunun batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 28 kişiye ise ulaşılamıyor.

Filipinler Sahil Güvenliği komutanı Romel Dua, kazanın ardından en az 316 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na doğru yol alan Trisha Kerstin 3 adlı feribotun pazartesi günü yerel saatle 02.00'den hemen önce Sulu Denizi'nde bir belediye olan Hadji Muhtamad'daki Baluk-Baluk Adası açıklarında battığını açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenliği Baş Amirali Ronnie Gil Gavan, başkent Manila'da gazetecilere yaptığı açıklamada geminin pazar günü yerel saatle 21.20 sularında Zamboanga'daki limandan ayrıldığını söyledi.

Gavan, "Arama ve kurtarma operasyonu devam ediyor. Gemi aşırı yüklü değildi. Maksimum 350 yolcu kapasitesine sahip olan gemide kaptanın bildirdiğine göre 332 kişi bulunuyordu" dedi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin olay üzerine derhal harekete geçtiğini ve bölgedeki tüm kurtarma birimlerinin olay yerine gönderildiğini kaydeden Gavan, "Can kayıpları var ancak rakamlar henüz kesin değil" ifadelerini kullandı.

Gavan, geminin batma nedeni konusundaki soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

