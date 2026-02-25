Filipinler'de Batan Feribot İçin Su Altı Arama Çalışmaları Tamamlandı

BASİLAN, 25 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in Basilan eyaletine bağlı Baluk-Baluk Adası çevresinde arama çalışmaları yapan dalgıçlar, 22 Şubat 2026.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı, 26 Ocak'ta Basilan açıklarında batarak en az 65 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan MV Trisha Kerstin 3 isimli feribota ilişkin su altı arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. (Fotoğraf: Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua