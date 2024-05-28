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Filipinler'de Ewiniar Tayfunu: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Filipinler'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Ewiniar Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi. Tayfunla birlikte meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel sularına kapılan 6 kişi hayatını kaybederken, okula giden öğrencilerin üzerine devrilen ağaç sonucu 1 kişi öldü. Tayfunda binlerce kişi sığınaklara tahliye edildi ve ülkede elektrik kesintileri yaşandı.

Filipinler'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Ewiniar Tayfunu nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Quezon eyaletinde tayfunla birlikte meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 2,4 metre yüksekliğe kadar ulaşan sel sularına kapılan 6 kişi hayatını kaybetti. Misamis Oriental eyaletinde ise okula motorla giden öğrencilerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tayfundan etkilenen 26 bin 700'den fazla kişinin sığınaklara tahliye edildiğini, ülkedeki 3 havalimanı ile 29 limanın faaliyetlerinin aksadığını ve 6 kentte elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

Filipinler Sahil Güvenliği, tayfunda liman ve yolların tıkanması nedeniyle 4 bin 800'den fazla yolcu, şoför ve kargo çalışanının yolda kaldığını açıkladı.

Filipinler'in doğu kıyılarını 24 Mayıs'ta vuran Ewiniar Tayfunu, saatte 130-160 kilometre hızla esen rüzgarlarla başkent Manila'yı geçerek ülkenin kuzeydoğusundan tekrar Pasifik Okyanusu'na dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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