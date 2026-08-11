Haberler

Filipinler'de Duterte'ye suikast iddianamesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de Adalet Bakanlığı, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a "ölüm ve suikast tehdidinde bulunma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Filipinler'de Adalet Bakanlığı, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a "ölüm ve suikast tehdidinde bulunma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Filipinler Haber Ajansı'nın haberine göre, Filipinler Adalet Bakanlığı, Başkan Marcos Jr.'a "suikast tehditlerini" inceledi.

Bakanlık, Devlet Başkan Yardımcısı Duterte hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Duterte, ülkenin Devlet Başkanı Marcos Jr.'a ölüm ve suikast tehditlerinde bulunmakla suçlandı.

Ayrıca iddianamede, Duterte'nin Marcos Jr.'ın eşi Liza Araneta-Marcos ve eski Devlet Başkanlığı Sözcüsü Martin Romualdez'e yönelik de tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı

Fön ücreti yüzünden mahalle karıştı: 9 kişi taş ve sopalarla ev bastı

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor