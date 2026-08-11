Filipinler'de Duterte'ye suikast iddianamesi

Filipinler'de Adalet Bakanlığı, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a "ölüm ve suikast tehdidinde bulunma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Filipinler Haber Ajansı'nın haberine göre, Filipinler Adalet Bakanlığı, Başkan Marcos Jr.'a "suikast tehditlerini" inceledi.

Bakanlık, Devlet Başkan Yardımcısı Duterte hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Duterte, ülkenin Devlet Başkanı Marcos Jr.'a ölüm ve suikast tehditlerinde bulunmakla suçlandı.

Ayrıca iddianamede, Duterte'nin Marcos Jr.'ın eşi Liza Araneta-Marcos ve eski Devlet Başkanlığı Sözcüsü Martin Romualdez'e yönelik de tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA