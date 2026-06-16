Haberler

Filipinler'de 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68, yaralı sayısı 1339'a çıktı. 33 kişiden haber alınamazken, 1,3 milyon kişi etkilendi, 12 bin ev yıkıldı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 68'e, yaralı sayısı 1339'a yükseldi.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA News'un haberine göre, yetkililer, geçen hafta Mindanao'da meydana gelen depremin yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Deprem nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybettiği, 1339 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, 33 kişiden ise haber alınamadığını vurguladı.

Yetkililer, depremden 1,3 milyon kişinin etkilendiğini, bölgede 12 binden fazla evin tamamen yıkıldığını ve 55 binden fazla hanenin ise hasar gördüğünü kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 8 Haziran'da Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydetmiş, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" diye adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor
Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Lüleburgaz’daki Rümeysa Sanpur davasında mahkemeden emsal karar: 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Rümeysa'nın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş