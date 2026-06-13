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Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 61'e yükseldi

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 61'e, yaralı sayısı ise 1221'e çıktı. 33 kişi ise kayıp.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

GMA News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 61 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 1221 kişinin yaralandığı ve 33 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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