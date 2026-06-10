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Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 53'e yükseldi

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 53'e çıktı, 630 kişi yaralandı, 17 kişi kayıp ve yaklaşık 3 bin ev hasar gördü.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler yayın kuruluşu GMA'nın haberine göre, Yangın Koruma Bürosu (BFP), depremdeki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 53 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler Sivil Savunma Bürosundan yapılan açıklamada da (OCD), 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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