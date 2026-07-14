Haberler

Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı

Yenidoğan servisinde filmleri aratmayan olay! Hemşire kılığında geldi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi

"Ev hapsinde" denen eski cumhurbaşkanı anma töreninde ortaya çıktı
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi