Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler'in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı