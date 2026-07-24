Haberler

Filipinler ile Çin arasında Scarborough Sığı'nda gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğinin Scarborough Sığı yakınlarında gemilerine tazyikli su sıktığını ve tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu. Çin ise uyarıları dikkate almayan Filipin gemisine karşı kanunlara uygun adım attığını savundu.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı yakınlarında, Filipinler Sahil Güvenliği ve Balıkçılık Bürosuna ait bir gemiye Çin Sahil Güvenliğine ait gemi tarafından tazyikli su sıkıldığını duyurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilisi Jay Tarriela, Çin ile tartışmalı Scarborough Sığı yakınlarında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Tarriela, Çin Sahil Güvenliğine ait geminin, Filipinler Sahil Güvenliği ve Balıkçılık Bürosuna ait gemiye tazyikli su sıktığını belirtti.

Aynı gün Çin Sahil Güvenliğine ait bir geminin Filipinler'e ait gemi yakınında "tehlikeli manevralar" yaptığını, iki olayda da yaralanan olmadığını aktaran Tarriela, Çin'in bu eylemleri ile "gerilimi tırmandırdığını" kaydetti.

Öte yandan Çin'in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait geminin uyarıları dikkate almadığı ve atılan adımın "kanunlara uygun" olduğu bildirildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde yer alan Sığ, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki sıralama altüst oldu
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti

Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim

Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı