Filipinler, Çin'in Büyükelçisi Cing Çuan'a örtülü tehdit nedeniyle tepki gösterdi

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Filipinler, "güç kullanımına yönelik örtülü tehdit" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Çin'in Manila Büyükelçisi Cing Çuan'a tepki gösterdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Dışişleri Bakanlığı, Cing'in dün Manila'da katıldığı etkinlikte, ülkesinin bölgede "güç kullanmak istemesi halinde kolayca kazanabileceğine" yönelik değerlendirmesini eleştirdi.

Çin Büyükelçisi'nin ifadelerinin "kendisine çok büyük oranda tehdit gibi geldiğini ve diplomatik olmadığını" belirten Marcos Jr, Cing'in tam olarak neyi kastettiğini anlamak istediğini söyledi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Cing'in "güç kullanımına yönelik örtülü tehdit izlenimi veren kötü kelime seçimi yaptığı" ve bunun iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında "pek de yararlı olmadığı", açıklamalarının "üzüntü verici" olduğu bildirildi.

Açıklamada, " Filipinler'e akredite tüm diplomatların, karşılıklı güven ve itimadı daha fazla aşındırmamak, diyalog ve yapıcı angajmanın ilerlemesini engellememek için yaptıkları açıklamalarda kullandıkları dile daha fazla özen göstermesi umulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Çin- Filipinler ilişkileri, şu anda son derece hassas bir aşamada"

Çin'in Manila Büyükelçiliğinin açıklamasında ise Filipinler Dışişleri Bakanlığının Cing Çuan'ın sözlerini bağlamından kopardığı, "seçici alıntı ve aşırı yorumlama" yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Çin-Filipinler ilişkileri, şu anda son derece hassas bir aşamada. Dışişleri Bakanlığını bu tür eylemleri önlemede daha sorumlu bir rol oynamaya çağırıyoruz. Böylece Çin-Filipinler ilişkilerinin tehlikeli ve belirsiz bir duruma sürüklenmemesi sağlanır." ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Pekin'in ikili ilişkilere yönelik tutumunun "net" olduğunu belirterek "Filipinler tarafının bunu kapsamlı ve doğru biçimde anlamasını umuyoruz." dedi.

Çin'in Manila Büyükelçisi Cing, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin'i bölgede "sorun çıkaran" ülke şeklinde nitelediği ifadesine ilişkin, bu nitelemenin "saçma" olduğunu ve Filipinler'in Çin gibi bir komşuya sahip olduğu için şanslı sayılması gerektiğini dile getirmişti.

Cing, "(Bölgede) Güç kullanmak istesek kolayca kazanabiliriz ama hayır, güç kullanmayı tercih etmeyeceğiz ve barışı seviyoruz. Bu bölgede barış içinde yaşıyoruz. Diğer bölgelere bakın: Ukrayna, Gazze ve hatta Venezuela." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA