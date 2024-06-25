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Fildişi Sahili'nde sel ve heyelan: 24 ölü

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Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Evlerin ve yolların sular altında kaldığı, sel ve toprak kaymalarının şehir genelinde ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

- Fildişi Sahili'nde sel ve heyelan: 24 ölü

ABİDJAN - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde 13 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Fildişi Ulusal Sivil Koruma Ofisinden yapılan açıklamada, evlerin ve yolların sular altında kaldığı, sel ve toprak kaymalarının şehir genelinde ciddi hasara yol açtığı ifade edildi. 13-22 Haziran arasında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, yağışlardan sonra mahsur kalan en az 271 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Bazı bölgelerde mevsim normalinin 4 katından fazla yağış görüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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