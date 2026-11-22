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TAVUA, 22 Kasım (Xinhua) -- Fiji'nin Tavua bölgesinde kurumuş bitki örtüsü görülüyor, 19 Kasım 2026.

Fiji hükümeti, El Nino hava koşullarına bağlı olarak uzun süredir devam eden kuraklık ve giderek ağırlaşan su kıtlığı nedeniyle ülke genelinde afet durumu ilan etti.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, hükümetin acil yardım çalışmalarını güçlendirmek ve afetten etkilenen topluluklara destek sağlamak amacıyla 20 milyon Fiji doları (yaklaşık 8,9 milyon ABD doları) kaynak ayırdığını söyledi. (Fotoğraf: Sang Qinlong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua