FIFA Başkanı Infantino, Kosova'da
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulundu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulundu.
İnfantino'yu Kosova Futbol Federasyonunun (FFK) Priştine'deki binasında başkan Agim Ademi karşıladı.
Ziyarette İnfantino'ya Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armando Duka ile Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu (FFM) Başkanı Muhamet Sejdini eşlik etti.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısın konuşan Ademi, Infantino'nun ülkesine gelişinin özellikle futbolseverler için bir onur olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Erkin Keçi - Güncel