FIFA Başkanı Infantino, Kosova'da Güncel Haberler FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulundu. İnfantino'yu Kosova Futbol Federasyonunun (FFK) Priştine'deki binasında başkan Agim Ademi karşıladı. Ziyarette İnfantino'ya Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armando Duka ile Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu (FFM) Başkanı Muhamet Sejdini eşlik etti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısın konuşan Ademi, Infantino'nun ülkesine gelişinin özellikle futbolseverler için bir onur olduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Erkin Keçi Makedonya Priştine Futbol Kosova Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FIFA Başkanı Infantino, Kosova'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.