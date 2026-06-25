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Bakan Fidan, Venezuelalı Mevkidaşı Gil ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil ile telefonda görüşerek deprem felaketi ve yardımları ele aldı. Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil ile telefonda görüştü. Görüşmede, Venezuela'da meydana gelen deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Fidan, Venezuela'da yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Fidan, Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin Venezuela'ya yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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