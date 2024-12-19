Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin Yolu Karla Mücadele Ekipleri Tarafından Açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, karla mücadele ekiplerinin bir günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolu bir gün süren çalışmayla ulaşıma açtı.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel