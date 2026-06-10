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Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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