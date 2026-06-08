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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumunu ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek ABD ve İran arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İranlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bölgede dün yaşanan gerginliğin ele alındığı görüşmede, İran arasında devam eden müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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