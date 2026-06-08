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Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile İstanbul'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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