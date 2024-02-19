Avukat Feyza Altun Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Bir sosyal paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve savcılık gözetiminde evinde polislerce arama yapılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Altun'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldüğü öğrenildi.