Avukat Feyza Altun Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
Bir sosyal paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, savcılık gözetiminde evinde polislerce arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldü.
Bir sosyal paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve savcılık gözetiminde evinde polislerce arama yapılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Altun'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldüğü öğrenildi.