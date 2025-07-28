Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı

Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı
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Lübnanlı efsanevi sanatçı Feyruz, 69 yaşında hayatını kaybeden oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı. Beyrut yakınlarında düzenlenen törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz, 26 Temmuz'da 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu ve müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı.

Başkent Beyrut'un doğusundaki Cebel Lübnan bölgesinde düzenlenen cenaze törenine Ziyad Rahbani'nin yüzlerce hayranı ile çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı.

Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı

Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'ye veda etmek için kızı Rima ile Bikfeyya'daki Rikad el-Seyyide Kilisesi'ne geldi. Kızı Rima ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nimet Avn eşliğinde oğlu Ziyad Rahbani'ye son vedasını yapan Feyruz, kiliseden ayrılarak taziye salonunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninin ardından Bikfeyya'daki mezarlığa defnedilecek olan Ziyad Rahbani, 26 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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