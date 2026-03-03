Haberler

38 ilde FETÖ operasyonu; 182 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 38 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonlarında 298 şüpheliden 182'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında faaliyet gösteren şüphelilere yönelik işlem yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 2 haftada 38 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 298 şüpheliden 182'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 2 haftada polis tarafından 38 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi ve 298 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Şüphelilerin, FETÖ'nün 'güncel yapılanması', 'eğitim yapılanması', 'finans yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle haberleşmeyi sürdürdükleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte maddi destek topladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 182'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

