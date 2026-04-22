Firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

İstanbul ve Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki FETÖ üyesi, Kayseri'de düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İSTANBUL'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., Kayseri de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. isimli firari hükümlüler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

2-0 geriye düştükleri maçta yaptıkları inanılmaz ötesi!
Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Bir taraftarın Sadettin Saran'a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi

Taraftarın Sadettin Saran'a söylediği şey sonrası ortalık karıştı