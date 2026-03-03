Haberler

Aydın'da FETÖ/PYD üyesi 2 firari hükümlü yakalandı

Aydın'da FETÖ/PYD üyesi 2 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve T.A., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler M.G. (54) ve T.A. (56), jandarma tarafından yakalandı. İki firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. (54) ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A.'nın (56) Efeler ilçesinde olduğu belirlendi. İki firari hükümlü, dün düzenlenen operasyonla saklandıkları evlerde yakalandı. M.G. ve T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak