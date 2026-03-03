Aydın'da FETÖ/PYD üyesi 2 firari hükümlü yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler M.G. (54) ve T.A. (56), jandarma tarafından yakalandı. İki firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. (54) ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A.'nın (56) Efeler ilçesinde olduğu belirlendi. İki firari hükümlü, dün düzenlenen operasyonla saklandıkları evlerde yakalandı. M.G. ve T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı