Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.