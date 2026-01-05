Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen ihraç öğretim üyesi K.K'yi (56) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.