FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi firari, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda firari hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Nurdağı ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel