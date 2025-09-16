Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi firari, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda firari hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Nurdağı ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
