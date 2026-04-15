AYDIN'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi H.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin dün Efeler ilçesinde yaptığı operasyonla FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., yakalandı. Gözaltına alınan H.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı