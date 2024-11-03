FETÖ Üyesi Eski Komiser Ankara'da Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser B.U., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 1 yıldır firarda olan B.U., Etimesgut ilçesinde gizli bir bölmede saklanırken ekipler tarafından yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U'nun Etimesgut ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı gizli bölmede yakalandı.
B.U'nun işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.