FETÖ Üyesi Eski Komiser Ankara'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U'nun Etimesgut ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı gizli bölmede yakalandı.

B.U'nun işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.